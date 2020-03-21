شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: التزموا بيوتكم.. أيّاماً سيكون لنا فيها ذكريات طيّبة مع أولادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النجمة السورية أصالة نصرى، من جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، الالتزام بالجلوس فى البيت من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، قائلة: "منّ أجل أحبّتكم وأهلكم، التزموا بيوتكم.

وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر: "أعتذر على تأخيرى برسالتى هذه، أرجوكم التزموا بمنازلكم، منّ أجل أحبّتكم وأهلكم، التزموا بيوتكم، أيّاماً سيكون لنا فيها ذكريات طيّبة مع أولادنا، وستمضى وسنكون بحال أفضل بإذن الله".



أصالة

وكانت النجمة أصالة، أعلنت مشاركتها فى تحدى الخير، معلنة قبولها للدعوة التى وجهها لها الفنان عمرو يوسف، وتكفلت بـ100 أسرة متضررة من تفشى فيروس كورونا لمدة شهر، عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية.

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ونشرت أصالة مقطع فيديو لها عبر حسابها بانستجرام، وقالت: "أنا قبلت التحدى من عمرو يوسف، وإن شاء الله هتكفل بــ100 وراح هنقل هذا التحدى لأشخاص بيكنوا لشعب مصر وأهلها كل الحب، وهى بالنسبة لنا وطن غالى، محمد مشيش صديقى الأقرب، شام الذهبى بنتى، صديق عزيز هو نواف الشريف".

وكان النجم سعد سمير لاعب النادى الأهلى، دشن حملة تحدى الخير، وسرعان ما انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ليشارك فيها عدد كبير من النجوم والمشاهير للتكفل بأكبر عدد ممكن من الأسر المتضررة من تفشى فيروس كورونا والسيول التى تعرضت لها البلاد الفترة الأخيرة.

وقال سعد سمير مدافع النادى الأهلي، إن المبادرة التى أطلقها هو وبعض اللاعبين لمساعدة الأسر التى تضررت من السيول التى شهدتها مصر الفترة الماضية، والتى ستتضرر من البقاء فى المنازل من أصحاب الحرف اليومية، هى واجب وإحساس طبيعى وأى شخص يشعر بها وهى ظروف خارجة عن إرادة الجميع، موجها الشكر للمسئولين على القرار التى اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين ومصر، وأن هذا التحدى هو تحدى فى الخير.