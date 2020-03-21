شكرا لقرائتكم خبر عن "بداية أجمل" أحدث أغنيات هيثم نبيل ضمن ألبومه الجديد .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب هيثم نبيل من تسجيل الأغنية الرابعة ضمن أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه الفترة المقبلة، والأغنية بعنوان " بداية أجمل"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، وقد انتهى هيثم نبيل أيضا خلال الفترة الماضية من تسجيل 3 أغنيات، الأولي بعنوان " كان لينا ناس"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى حسين النجار، وجيتار مصطفى أصلان، وهندسة صوت مصطفى رؤوف، والثانية " زي زمان"، وهي من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى عادل حقي، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.
والثالثة بعنوان " عدو الستات"، وهي من كلمات نسمة فؤاد، وألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى حسين النجار، وهندسة صوت مصطفي رؤوف، وجيتار مصطفي اصلان، ومن المقرر أن يتم طرحه وقت طرح الألبوم في الأيام المقبلة.
يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، ضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان.
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