شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان يفتح أبوابه لاستقبال المشردين بسبب كورونا.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المسئولون فى مدينة كان الفرنسية، أن المدينة ستفتح الأجنحة التى تخصصها لمهرجانها السنوى السينمائى، لاستقبال المشردين، فى الوقت الذى تناضل فيه فرنسا لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكشفت السلطات فى مدينة كان، أن المكان الذي يستقبل عادة مؤتمرات وفعاليات فنية، تم إعداده لاستيعاب واستقبال ما يصل إلى 50 شخصا يعيشون في الشارع، فيما اعتبروه "رمزا للتضامن".

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كشف موقع فارايتي عن خبر تأجيل مهرجان كان السينمائى الذي كان من المقرر انعقاده في 12-23 مايو.

وأعلن المهرجان عن أن إدارته تعيد النظر في العديد من الاختيارات من بينها تأجيل المهرجان حتى نهاية يونيو أو بداية يوليو المقبل.

تسبب انتشار الفيروس في توقف العديد من الإفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم خاصة وأن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، حيث أوضح هانكس أنه شعر ببعض الأعراض وعندما قام بالفحص جاءت النتيجة إيجابية وتسببت اصابة زوجة هانكس في ارتباك بدار أوبرا سيدنى خاصة وانها قدمت عرضها على خشبة المسرح قبل الإعلان عن إصابتها.