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كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 02:53 مساءً - أثار الدكتور ” محمد مختار جمعة ” وزير الأوقاف المصري حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية عقب التصريحات التي أدلى بها ردا على من طالبوا بإغلاق المساجد لمواجهة فيروس كورونا المستجد كإجراء إحترازي لمنع تفشي المرض .
فقال محمد مختار جمعة في تصريحاته أن المساجد ستظل مفتوحة وعلق على ذلك : ” لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها ” .
وخرجت الفنانة المصرية ” فريدة سيف النصر ” مهاجمة وزير الأوقاف بسبب ما صرح به وانتقدت موقفه من رفض إغلاق المساجد فكتبت في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” : ” هو سعادتك بتعمل كده ليه ما ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ” .
وتابعت : ” بجد أسفة مش فاهماك أنت كده يعني لما حد يتعدي ويتوفي هتاخد جايزة من ربنا طبعا لأ .. أنت غريب يا شيخنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة نارية من فريدة سيف النصر إلى وزير الأوقاف المصري : ” إنت غريب يا شيخنا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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