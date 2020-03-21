فيفي عبده توجه رسالة الى “الغيرانين” منها.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 02:53 مساءً - وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده رسالة جديدة الى كارهيها والذين وصفتهم بـ “الغيرانين منها” وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وقالت فيفي عبده: “للناس اللي بحبهم ما بقولش الكلام ده علشانهم علشان انا بحبهم وهم بحبوني”.

وتابعت: “لكن الناس الغيرانين مني ويكتبولي كومنتات مش عاجباني بقولهم اللي في جمالي يفعل افعالي واللي مش عاجبها من شعرها اجيبها”.

واضافت فيفي عبده “عايزة اقول لكم انا بمارس الحاجة اللي بحبها وبمارسها زي ما انا عايزة وفي بيتي وما برعجش حد اللي متضايق مني ما يخش صفحتي”.

وقد تلقت فيفي عبده الدعم من محبيها عبر التعليقات على الفيديو والذين طالبوها بالاستمرار في الرقص ونشر الفرح والروح الايجابية دون الاكتراث الى التعليقات السلبية.