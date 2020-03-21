في عيد الأم.. محمد رمضان يجلس تحت قدمي والدته.. ويفاجئها بهذه الهدية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو جمعه بوالدته، احتفالا بعيد الأم، ظهر فيه جالسا تحت قدميها.

والدة الفنان المصري ظهرت في المقطع جالسة على كرسي، بينما جلس رمضان على الأرض إلى جانب قدميها، موضحا أنه أهداها أغنيته الجديدة “أمي ملكة”، ليظهر التأثر على والدته.

رمضان قال خلال المقطع، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “كل سنة وكل أم بخير وصحة وسلامة.. النهاردة جيت سمعت أمي هدية عيد الأم أغنية أمي ملكة.. بهديهالها وبهديها لكل أم”.

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ونشر الفنان المصري محمد رمضان صورة، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهر فيها برفقة والدته وعلق عليها قائلا: “دي هديتي لأمي ولكل أم، نزل صورتك مع الملكة بتاعتك ست الكل والدتك اللي تعبت وشقيت في تربيتك واعمل هاشتاج “أمي ملكة” وهتشوفها في أغنية “أمي ملكة” ليلة عيد الأم على قناتي الرسمية على يوتيوب واللي والدته توفاها الله برضه يبعت صورة بتجمعه بيها”.

وعلى جانب أخر، يشارك محمد رمضان بمسلسل البرنس في سباق رمضان القادم 2020، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في بطولته نور اللبنانية وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وعبد العزيز مخيون وريم سامي وسلوى عثمان ومحمد علاء وصفاء الطوخي ومحمد حاتم ورحاب الجمل وحازم إيهاب وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.