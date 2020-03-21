وائل كفوري يتبرع بمبلغ ضخم لمحاربة كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكتف الفنان اللبناني وائل كفوري بالانضمام لحملة «خليك بالبيت» الي اطلقها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة كورونا، وقرر التبرع بملغ ضخم لصالح الصليب الأحمر اللبناني لتغطية احتياجاته في حربه ضد هذا الوباء العالمي.

كفوري أعلن تبرعه بـ15 مليون ليرة لبنانية لمؤسسة الصليب الأحمر خلال استضافته في برنامج «صار الوقت» مع الإعلامي اللبناني مارسيل غانم، وهي الحلقة التي نجح فيها الثنائي في جمع أكثر من مليار ليرة لبنانية من خلال حملة تبرعات عفوية على الهواء.

من ناحية أخرى، اعلن النجم اللبناني وائل كفوري عن تأجيل حفله الغنائي المرتقب، والذي كان من المنتظر أن يحييه يوم 22 مارس في لندن بمشاركة الفنانة السوري ناصيف زيتون، في ظل الاجراءات التي يتم اتباعها لمحاربة التجمعات منعاً لانتشار عدوى كورونا.

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يُذكر أن وائل كفوري انتهى من تسجيل أغنية منفردة جديدة ومن المنتظر أن يطرحها خلال الفترة المقبلة، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد، حيث كانت أغنية «اسشبهت فيكي» آخر ما طرحه ملك الرومانسية، وهي من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

على الجانب الشخصي، كشفت مصادر مقربة من كفوري أن وائل يعيش قصة حب جديدة، ويستعد للزواج الصيف المقبل، وفي الوقت الذي لم يتم الكشف عن هوية حبيبة كفوري الجديدة، وصفتها المصادر بأنها سيدة مجتمع لبنانية، من عائلة مخملية وتتمتع بذكاء وثقافة عالية وجمال الطلّة.

وائل كفوري سبق وتزوج من أنجيلا مدنياً في قبرص في يناير 2011، وانجب منها ابنتان الأولى أطلق عليها اسمه الحقيقي وهو ميشيل، ورزق بابنتهما الثانية في عام 2016، وأطلق عليها اسم ميلانا، وقد اعلن الثنائي انفصالهما رسمياً يونيو 2019.