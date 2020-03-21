هيفاء وهبي ترد على شائعات اصابتها بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تمرر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي نبأ اصابتها بفيروس كورونا المستجد مرور الكرام، ولم تعتبره مجرد شائعة كغيرها ممن يتم تبادلها بين النشطاء عبر الانترنت، وحرصت على توضيح الأمر برسالة شديدة اللهجة.

هيفاء نفت تماماً هذه الشائعة، وأعادت نشر الخبر الذي يشكك في ظهور أعراض فيروس كورونا على الفنانة وتحويلها إلى إحدى مستشفيات القاهرة، وكتبت معلقة عليه: «ممكن اسم المستشفى؟ أريد الذهاب لزيارتها وأقول لها في خبر تم نشره نقلاً عن ناشطون!! وان الصحيفة حائرة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالت لماذا لا ننشره ويصبح خبراً نصفه كذب والنصف الآخر خطأ مما قد يودي بحياة أمها، وشقيقتها يغمى عليها والأهم أن تكونوا ساهمتوا بشيء مفيد! شكرا».

Advertisements

من ناحية أخرى، تواصل هيفاء وهبي، تصوير مشاهدها في مسلسل «أسود فاتح»، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولتها إلى جانب شريف سلامة، وأحمد فهمي، وروجينا، وصبري فواز، ومعتصم النهار، وفراس سعيد، ورانيا منصور، ونانسي صلاح، وناصر سيف، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، ونبيل نور الدين، وأحمد الشامي، ومحمد الصاوي، وعمر السعيد، وحسام الجندي، وميرا العدل ، ورامي الطمباري، وحسن عيد، ومصطفى يوسف، ولاشينة لاشين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

«نساء من ذهب»، هو ثاني الأعمال الرمضانية الذي ستظهر فيه هيفاء كضيفة شرف، وهو من بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي.

هيفاء تنتظر أيضاً طرح فيلمها الجديد «أشباح أوروبا»، بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للفيلم، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة، والعمل من إخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري.