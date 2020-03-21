أسرة المغني الأمريكي كيني روجرز تعلن وفاته عن عمر 81 عاماً

السبت 21 مارس 2020

أعلنت أسرة المغني الأمريكي الشهير، كيني روجرز، السبت، وفاته عن عمر 81 عاما.



وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لروجرز أنه "فارق الحياة بسلام في منزله لأسباب طبيعية ومحاطا بأسرته">

وأضاف البيان أن "الأسرة تعتزم إقامة مراسم خاصة محدودة في الوقت الحالي في ضوء المخاوف المتعلقة بحالة الطوارئ الوطنية بسبب فيروس كورونا".

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كان روجرز قد بدأ جولة عالمية أخيرة في 2016 لكنه ألغى بعض الحفلات في أبريل/نيسان 2018 بسبب سلسلة من الصعوبات الصحية.

وفاز روجرز، خلال مسيرته الفنية الطويلة بـ3 جوائز جرامي، واسمه مخلد في قاعة مشاهير موسيقى الريف الأمريكي واشتُهر بأغنيات مثل (ذا جامبلر) و(ليدي) وأغنية (آيلاندز إن ذا ستريم) التي قدمها في 1983 مع المغنية دولي بارتون.

وبعد أن دخل روجرز عالم الغناء في خمسينيات القرن الماضي ضمن فرقة لموسيقى الجاز، انطلق منفردا في مسيرته خلال السبعينيات وأصدر أغنيته "لوسيل" التي حققت نجاحا مبهرا عام 1977.