هيفاء وهبي تبدي غضبها من مزاعم إصابتها بكورونا

السبت 21 مارس 2020

أبدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، غضبها من كثرة الأقاويل التي تُثار بشأن إصابتها بفيروس ”كورونا“ المستجد COVID-19، مؤكدة أن مثل هذه الأخبار ستفزع شقيقتها وأمها .



وغردت هيفاء وهبي بشكل ساخر على الخبر المتداول خاصة بعدما أورد أنها توجد في إحدى مستشفيات مصر التي يمتلكها أحد الأثرياء، مطالبة باسم المستشفى كي تذهب لزيارة نفسها.

Advertisements

وقالت هيفاء وهبي: ”ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب“.

وتضامن العديد من متابعي هيفاء وهبي عبر موقع ”تويتر“، مطالبين بتحري الدقة في نقل الأخبار، كما تهكم البعض على الأخبار المنتشرة متمنين أن تنعم هيفاء وهبي بالصحة والعافية.