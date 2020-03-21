- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تبدي غضبها من مزاعم إصابتها بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 21 مارس 2020
أبدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، غضبها من كثرة الأقاويل التي تُثار بشأن إصابتها بفيروس ”كورونا“ المستجد COVID-19، مؤكدة أن مثل هذه الأخبار ستفزع شقيقتها وأمها .
وغردت هيفاء وهبي بشكل ساخر على الخبر المتداول خاصة بعدما أورد أنها توجد في إحدى مستشفيات مصر التي يمتلكها أحد الأثرياء، مطالبة باسم المستشفى كي تذهب لزيارة نفسها.
وقالت هيفاء وهبي: ”ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطون!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب“.
وتضامن العديد من متابعي هيفاء وهبي عبر موقع ”تويتر“، مطالبين بتحري الدقة في نقل الأخبار، كما تهكم البعض على الأخبار المنتشرة متمنين أن تنعم هيفاء وهبي بالصحة والعافية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تبدي غضبها من مزاعم إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.