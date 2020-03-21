رحيل مغني الريف الأمريكي كيني روجرز عن 81 عاماً

متابعة بتجـــــــــرد: تُوفي المغني والممثل الأمريكي الشهير كيني روجرز، مساء أمس، عن عمر ناهز الـ81 عاماً.

واشتُهر المغني، الحائز على جائزة «غرامي» بإسهاماته المميزة في موسيقى الجاز والكونتري والبوب، ومنها أغاني «لوسيل» و«ليدي» و«أيلندس إن ذا ستريم» وغيرها، كما اشتُهر بأداء شخصية «المقامر» في مسلسل تلفزيوني شهير.

وقال وكيله الدعائي كيث هاغان لوكالة أسوشيتد برس، إن روجرز تُوفي في منزله بساندي سبرينغز في ولاية جورجيا، مضيفاً أنه كان يتلقى رعاية طبية، وتوفي لأسباب طبيعية.

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وباع الممثل، المولود في مدينة هيوستن والمعروف بصوته الأجش ولحيته الفضية، عشرات الملايين من التسجيلات، وفاز بثلاث جوائز غرامي، وكان نجم سلسلة أفلام «المقامر» التلفزيونية، ما جعله نجماً في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ازدهر روجرز لمدة 60 عاماً قبل أن يتقاعد من التجول والترحال عام 2017 عن عمر يناهز 79 عاماً، وعلى الرغم من نجاحه في التحول بين الفنون، فقد كان دائماً، يفضل أن يُنظر إليه كمغنٍ لموسيقى الريف الأمريكي أو الكونتري.

قال روجرز لوكالة أسوشيتد برس عام 2015: «إما أن تفعل ما يفعله الآخرون وتفعله بشكل أفضل، أو تفعل ما لا يفعله أي شخص آخر ولا تأبه بالمقارنة، وقد اخترت ذلك لأنني لم اعتقد إطلاقاً، أنني سأكون أفضل من جوني كاش أو ويلي أو وايلون فيما فعلوه، لذلك وجدت شيئاً يمكنني القيام به لا يترك مجالاً للمقارنة، وأعتقد أن الناس اعتقدوا أن رغبتي تغيير موسيقى الريف، لكن هذه لم تكن إطلاقاً، مشكلتي».