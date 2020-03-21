يارا في “حبيبي يا” إحساس رائع ونغمة فرحة

Mar 21, 2020
أطلقت النجمة يارا أغنية خليجية جديدة بعنوان “حبيبي يا” كلمات أصايل، ألحان البحر، توزيع حاتم منصور، مكس وماستر جاسم محمد.
كالعادة، قدمت يارا الأغنية بإحساسها الرائع، خاصة ان أغنية “حبيبي يا” مميزة ليس فقط بكلماتها من توقيع أصايل، بل بلحنها الجميل الذي وضعه البحر على إيقاع خليجي جميل، فيه مزيج من النغمة الفرحة والإيقاعات.
الأغنية أصبحت متوفرة على قناة يارا الرسمية عبر موقع يوتيوب، ويقول مطلعها “يا حياتي يا.. غرامي يا.. حبيب وحب باقي يا هوايه يا.. غلايه يا.. قصيد وقلب طاهر يا فديتك يا.. حبيبي يا.. شعور وحب راقي من ألِف لِـ الياء.. يا مبدأ محبّه وإنته آخر”.
من جهة اخرى، كان من المتوقع ان تلتقي يارا الجمهور العربي، بأمسية ساحرة على مسرح المجاز بالشارقة، يوم الجمعة 27 آذار/مارس الجاري، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان “هلا بالمجاز” إلا ان الأمسية تأجلت الى موعد يحدد لاحقاً وذلك بسبب فيروس كورونا.
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