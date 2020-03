كيني روجرز.. أيقونة الموسيقى الريفية يفارق الحياة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت عائلة المغني الأمريكي وأيقونة الموسيقى الريفية، كيني روجرز، وفاته عن عمر ناهز الـ 81 عاما، بعد سجل موسيقي حافل امتد لستة عقود.

وجاء في بيان صادر عن عائلته وشركته أن روجرز: توفي بسلام في المنزل لأسباب طبيعية تحت رعاية أسرته محاطا بأفرادها، وفقا لشبكة "إن.بي.سي" نيوز الأمريكية.

وقال البيان إن عائلته تخطط لخدمة خاصة صغيرة بسبب تفشي فيروس "كورونا".

اشتهر روجرز بالعديد من الأعمال عبر السنين والتي حققت رواجا كبيرا مثل "The Gambler" و "Lady" و "Islands in the Stream" و "Lucille" و "Believes In Me".

فاز روجرز بجائزة جرامي ثلاث مرات وتعاون كثيرا مع أيقونة موسيقى الريف النجمة الأمريكية، دوللي بارتون وتم إقرانهما سويا كثنائي موسيقي يعدّ الأكثر ثباتا في الموسيقى الريفية وغنى "Islands in the Stream" و "Love is Strange" و "Real Love" و "You وغيرها.

أعلن روجرز في عام 2015 أنه بعد قضاء أكثر من 50 عاما في العمل، خطط للاعتزال، قائلا :"لقد فعلت ما يكفي، مضيفا أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله".

وحصل روجرز على 24 رقما واحدا خلال مسيرته وفاز بجوائز CMA ست مرات وحصل على جوائز جرامي وتم ترشيحه 19 مرة.

انضم الفنان إلى قاعة مشاهير موسيقى الكانتري في عام 2013، وهو العام نفسه الذي حصل فيه على جائزة الإنجاز مدى الحياة من ويلي نيلسون جمعية الحياة.

ولد روجرز في هيوستن في الـ 21 من أغسطس 1938، واكتسب اهتماما وطنيا كبيرا ثم قام بتشكيل الفرقة The First Edition، بعد أن انفصلت الفرقة، بدأ روجرز مسيرته المنفردة ووجد نجاحا كبيرا مع أغنية الريف الحزينة "لوسيل" في عام 1977.

وانتقل إلى ما هو أبعد من الموسيقى ليصبح نجم الأفلام التلفزيونية؛ ما جعل منه نجما في السبعينيات والثمانينيات. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه على الرغم من نجاحه في التمثيل، فقد كان يفضل دائما عدّه مغنا ريفيا.

وفي خضم حياته الطويلة، تزوج روجرز خمس مرات، المرة الأولى في سن التاسعة والثلاثين، من الممثلة الأمريكية ماريان جوردون، ثم انفصلا بعد زواج دام 16 عاما، وتسبب هذا الانفصال في جدل واسع بعالم هوليوود؛ إذ حصلت زوجته على مبلغ 60 مليون دولار كتسوية للطلاق.