توبا بويوكستون للأمهات: هكذا يمكنكن إخبار أطفالكن عن كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في ظل تواجدنا في المنزل وخصوصا مع فرض إجراءات الحجر المنزلي على المواطنين في الكثير من دول العالم، لا بدَّ أنَّ أطفالنا باتوا يتساءلون عن السبب وعن ماهية فيروس كورونا الذي فرض عليهم عدم الخروج من المنزل، ولذا يبدو أن النجمة التركية توبا بويوكستون قررت أن تساعد الأمهات والأباء في مهمة شرح الأمر لأطفالهم، بوصفها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف في تركيا.

وقامت النجمة التركية بنشر فيديو خاص تقدم من خلاله عدة نصائح وإرشادات للأهل حول كيفية التعامل مع الأمر مفتتحة كلامها بالقول: "العالم يمر بأوقات عصيبة بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، ولذا كان هناك العديد من المعلومات المضللة التي يتم تداولها؛ ما يجعل أطفالنا قلقين أيضا من الأمر".

وأضافت توبا: "وقد نواجه نحن صعوبات في شرح الأمر لهم لكوننا أهلهم، لذا أود أن أشارككم 8 نصائح من اليونيسف للتعامل مع الأمر".

وبدأت توبا بالقول: "اطرح أسئلة مفتوحة واستمع، وكن صادقا معهم وقل الحقيقة بنهج يمكنهم فهمه، ولا تنس أن تظهر لهم كيفية حماية أنفسهم وأصدقائهم، وأن تخلق لديهم شعورا بالثقة، ومن ثم علّمهم كيف يحمون أنفسهم وأصدقاءهم من خلال تطبيق قواعد النظافة السليمة، وتحقق مما إذا كانوا يتعرضون للتنمر، ومن يمكنه مساعدتهم وكيف، وأخيرا قم بإنهاء المحادثة باهتمام بالغ".

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وفي سياق التخوف من كورونا وانتشار هذا الوباء، كانت النجمة التركية أبدت في وقت سابق إنزعاجها وعدم ارتياحها لاستمرار ورش التصوير، داعية الممثلين والمنتجين والقنوات ليكونوا حذرين من خلال دعم حملة "أوقفوا المجموعات"التي تم إطلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُذكر أنَّ النجمة التركية تعرضت منذ فترة إلى حملةٍ واسعة من الانتقادات بعد ظهورها في مشهد نصف عارية في مسلسل "بزوغ الإمبراطورية العثمانية" الذي عرضته منصة نتفليكس العالمية، في حين كانت تدعي قبل ذلك بإنها ترفض تصوير مشاهد عري مع زملائها حتى لو دفع لها المنتجون ملايين الدولارات، وأنها تتضارب بأرائها عندما تراجعت عن ذلك وبررت ذلك المشهد بقولها إنَّ المشهد لا يستحق كل ذلك الجدل.

وخرجت الممثلة بعدها للتصريح والتأكيد على أنها ضد التعري بشكل كامل خلال تجسيد الأدوار في المسلسلات والأفلام السينمائية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجرأة مطلوبة أيضا في الأعمال الدرامية.