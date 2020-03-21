جوليا بطرس: بكرا بيخلص هالكابوس

"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام مقطعاً من أغنية "يوماً ما" ارفقته بتعليق: بكرا بيخلص هالكابوس، و بدل الشمس بتضوي شموس ... في إشارة الى فيروس كورونا
كلمات أغنيتها التي نشرتها تحمل الأمل بغد أفضل رغم الجو المشحون، ستعبر الأزمة، وينتهي الحجر، ويعود الناس الى حياتهم الطبيعية.
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