مسامير أول فيلم أنيميشن سعودي يعرض على Netflix

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: بدأت شركة Netflix الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي بعرض "مسامير الفيلم"، وهو أول فيلم أنيميشن سعودي مبني على المسلسل الذي عُرض على شبكة "يوتيوب" على مدار سنوات، والذي لاقى رواجاً بين الجماهير من إنتاج شركة ميركوت.

وبعد النجاح الذي حققه في فترة عرضه في دور السينما، توفر Netflix الفيلم الشيق بترجمة لأكثر من ٣٠ لغة مختلفة ليستمتع بمشاهدته أكثر من 167 مليون مشاهد في أكثر من 190 دولة حول العالم.

وتدور أحداثه حول محورين دراميين، الأول حول الفتاة السعودية دانة العاشقة للروبوتات والذكاء الاصطناعي والتي تبدأ رحلتها لنشر الخير في العالم باستخدام الروبوتات، فيما يدور المحور الثاني حول وصول ثلاثة أصدقاء هم "سعد، وسلتوح، والكلب" إلى الحضيض لينطلقوا بعدها في رحلتهم ليصبحوا أبطال خارقين في مكافحة الجريمة والفساد لإثبات وجودهم وتأثيرهم في المجتمع.

يشار إلى أن "مسامير الفيلم" من إخراج مالك نجر وإنتاج عبدالعزيز المزيني، وشارك في أداء الأصوات كل من عبد العزيز الشهري ومزروع المزروع وإبراهيم الخير الله، وشهد الأحمري، ويوسف الدخيل.