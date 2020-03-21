شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..داليا البحيرى تحتفل بعيد الأم بجلسة تصوير جديدة مع ابنتها قسمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة داليا البحيرى، على الاحتفال بعيد الأم على طريقتها الخاصة، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة مع نجلتها قسمت للاحتفال بتلك المناسبة، و ظهرت داليا في الصور مع نجلتها قسمت بنفس الملابس قد ارتدين بنطلون جينز و بلوزة لونها أبيض و طوق ورد، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين في إطلالاتها مع نجلتها.



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وانتهت الفنانة داليا البحيرى من دورها فى مسلسل "فلانتينو" والذى يلعب بطولته الزعيم عادل إمام، ويلعب الزعيم خلال أحداث المسلسل دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نورعبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

وكانت الفنانة داليا البحيرى، وجهت رسالة رقيقة إلى الزعيم عادل إمام، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل فلانتينو قائلة:"حتوحشني قوي وحيوحشني الشغل معاك يا زعيم...المسلسل خلص ربنا يخليك لينا"، حيث شاركت صورة لها مع الزعيم عادل إمام من كواليس تصوير ، وسط إعجاب كبير من جمهورها على انستجرام.

ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل " فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.