كيف كسرت إيمى شومر الحجر المنزلى الذاتى و سافرت حول العالم .. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية إيمي شومر قررت أن تكسر الحجر المنزلي الذاتي و المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم ، حيث التزمت إيمي بالتواجد في المنزل مع زوجها و طفلها، بينما قررت أن تمارس هوايتها المفضلة وهي " السفر " لكن هذه المرة بدون ركوب الطائرة و زيارة بلدان العالم .



فقد اكتفت إيمي شومر البالغة من العمر ( 38 عاما ) أن تستخدم برنامج تعديل الصور الشهير " فوتوشوب" لتضع صورتها التي التقطتها منذ فترة مع زوجها النجم كريس فيشر و ابنهما " جين" في عدد من بلدان العالم و هي الطريقة التي جعلتها تشعر بانها تسافر في ذلك الحين ، و علقت شومر علي الصور فكتبت : " سافر في خيالك " .

و بالرغم أن الصور لم يتم تنفيذها بطريقة احترافية ، إلا أن الكثير من محبي و معجبي ايمي شومر مرتادي التي تخطت الـ 9.8 مليون شخص اشادوا بها و حققت أكثر من 195 الف likes خلال 7 ساعات فقط .

يذكر أن نجمة الكوميديا الشهيرة إيمي شومر قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية الناجحة التي تنوعت بين تليفزيونية و سينمائية ، و من أبرزها " Family Guy " و " Bob's Burgers " و " Thank You for Your Service " و " I Feel Pretty " ، و غيرهم .