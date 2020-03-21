شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقضى نجوم العالم أوقاتهم فى الحجر المنزلي؟ بيلا وكيلي أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا جعل الكثير من النجوم والمشاهير يبحثون عن طرق جديدة ومختلفة بالنسبة لهم من أجل الخروج من حالة الملل التي تطولهم، فقد اقترحت المغنية الشهيرة بريتني سبيرز أن تقدم علي صفحتها بـ" انسجرام "عدد من أوضاع اليوجا لمساعدة الذين يخضعون للحجر الذاتي المنزلي ووصولهم للالهام و صفاء الذهن .



كيلي جينر كيلي جينر

بينما طلبت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر ذات الـ 22 عام من محبيها علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " عن بعض الاقتراحات لمشاهدة الأفلام خلال تواجدها بالمنزل، حيث ظهرت كيلي صورة جديدة التقطتها من داخل منزلها الفخم ، وما لفت النظر أن كيلي و سبيرز تبذلا قصار جهدهما للبقاء مشغولين أثناء قضاء أوقاتهم في المنزل .



اشلي جراهام اشلي جراهام

اما النجمة العالمية إيمي آدمز بحثت في أرشيف صورها، فنشرت واحدة من صورها القديمة التي التقطتها في عام 2004 .

وعن النجمة العالمية والسوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين فأكدت أنها تلجأ لتناول الطعام بمجرد شعورها بالملل ، و هو ما أكدت بصورة نشرتها علي " إنستجرام " .



صورة نشرتها هايلي بالدوين علي انستجرام صورة نشرتها هايلي بالدوين علي انستجرام

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في حين تفضل آشلي جراهام أن تقضي الحجر المنزلي الذاتي مع ابنها ، و الذي تحرص علي نشر صورهما معا علي " إنستجرام " .

بينما فاجأت بيلا حديد العالم بنشرها علي " إنستجرام " عدة صور من جلسها تصويرها لمجلة vogue بنسختها الكورية ، و علي الصور فكتبت : " أقوم بتغيير مظهري في الصباح ليوم جميل و جديد من الحجر الصحي على الأريكة .



بيلا حديد 2



بيلا حديد