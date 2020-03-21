شكرا لقرائتكم خبر عن وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ.. هكذا احتفلت النجمة شريهان بعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة الكبيرة شريهان، بيوم عيد الأم، مستشهدة بآية من القرآن الكريم تدعو لبر الوالدين، حيث كتبت عبر حسابها الآية 24 من سورة الإسراء، التى تقول: "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".



شريهان

وكانت النجمة شريهان، استعانت بالدعاء أيضا، بأن يرفع الله عن الوباء ويحصن البلاد من فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها على تويتر قائلة:" أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا"، تحصنت وحصنتكم جميعا بذى العزة واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحى الذى لا يموت، اللهم اصرف عن الوباء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".

واستعادت النجمة شريهان، ذكرياتها خلال عرض مسرحية شارع محمد على، أمام النجم الراحل فريد شوقى، وتصوير فوازير رمضان "حاجات ومحتاجات"، بنشر صورة لها وهى تسرق 10 دقائق نوم، خلال عرض المسرحية الكوميدية، مؤكدة أن هذه الأيام كانت من أجمل أيام عمرها.

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ونشرت شريهان، عبر استورى انستجرام، الصورة لها وهى نائمة داخل غرفتها فى المسرح، راوية قصتها، قائلة: "كنت نائمة لمدة 10 دقائق أثناء عرض مسرحية شارع محمد على، رغم كل الإرهاق والتعب الشديد جدا ولكن هذه الأيام كانت من أجمل أيام عمرى، لأننى كنت أشعر بالسعادة من خلال إسعادكم".

وكشفت شريهان: "هذه الصورة كانت قبل شهر رمضان الكريم بحوالى أسبوعين أو على الأكثر شهر، فى هذه الأيام كنت بعرض مسرحية شارع محمد على، وبعد العرض اليومى أذهب فورا إلى التليفزيون المصرى لتصوير فوازير حاجات ومحتاجات، كان لدى عشرات الدقائق التى أسرقها للراحة والاستمرار فى العمل ومنهم 10 دقائق كانت فى هذه الصورة التى لا أعلم من هو الذى صورها لى أثناء العرض ونومى فى غرفتى وتحديدا قبل المشهد الأخير من غلق الفصل الأول".