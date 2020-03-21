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وفاة المغنى الأمريكى الشهير كيني روجرز عن عمر 81 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أعلنت أسرة المغني الأمريكي الشهير كيني روجرز اليوم السبت وفاته عن عمر 81 عاما، وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لروجرز أنه "فارق الحياة بسلام في منزله لأسباب طبيعية ومحاطا بأسرته".

 

وأضاف البيان أن "الأسرة تعتزم إقامة مراسم خاصة محدودة في الوقت الحالي في ضوء المخاوف المتعلقة بحالة الطوارئ الوطنية بسبب كوفيد-19".

 

كان روجرز قد بدأ جولة عالمية أخيرة عام 2016 لكنه ألغى بعض الحفلات في أبريل نيسان 2018 بسبب "سلسلة من الصعوبات الصحية".

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وفاز روجرز خلال مسيرته الفنية الطويلة بثلاث جوائز جرامي واسمه مخلد في قاعة مشاهير موسيقى الريف الأمريكي واشتُهر بأغنيات مثل (ذا جامبلر) و(ليدي) وأغنية (آيلاندز إن ذا ستريم) التي قدمها عام 1983 مع المغنية دولي بارتون.

 

وبعد أن دخل روجرز عالم الغناء في خمسينيات القرن الماضي ضمن فرقة لموسيقى الجاز، انطلق منفردا في مسيرته خلال السبعينيات وأصدر أغنيته (لوسيل) التي حققت نجاحا مبهرا عام 1977.

 

 

 

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