شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يغنى فى أحداث فيلم " توأم روحي " لـ حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغنى المطرب اللبناني وائل جسار خلال أحداث فيلم "توأم روحى" للنجم حسن الرداد وأمينة خليل، حيث انتهى من تسجيل الأغنية الدعائية، للفيلم الذى يخرجه عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى، ويتبقى لفريق الفيلم تصوير يوم واحد وينتهى أبطاله من التصوير بشكل نهائي، حيث طرحت الجهة المنتجة مؤخراً البوستر الدعائى الأول للعمل، المقرر طرح بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، وتصدر البوستر كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكى، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

وخاض حسن الرداد مؤخرا تجربة الوقوف على خشبة المسرح من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذى تم عرضها فى موسم الرياض ديسمبر الماضى، وشارك فى بطولتها ماجد المصرى، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.

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يشار إلى أن وائل جسار غنى الأغنية الدعائية لمسلسل "قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكى، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، ومن المقرر عرض أولى حلقاته يوم السبت المقبل على شاشة قناة الحياة، من إخراج مجدى أبو عميرة.

"قوت القلوب" بجانب ماجدة زكى كل من الفنانين محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.