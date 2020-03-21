فيديو قديم| ياسين إسماعيل ياسين يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مثل هذا اليوم من كل عام تحل ذكرى ميلاد المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، نجل نجم الكوميديا الفنان الراحل إسماعيل ياسين، فهو من مواليد 21 مارس 1949.

وفي لقاء تليفزيوني قديم مع إحدى القنوات العربية، تحدث ياسين عن سبب ابتعاده عن التمثيل، مؤكدًا أنه فضّل ذلك حتى لا تقع مقارنة بينه وبين والده، لأن وقتها سيكسب والده، وسيفشل هو.

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وتابع "لو دخلنا في مقارنة طبعا هيكون هو الكسبان ودي الحقيقة، يبقى أنا ممكن أفشل، لكن مجال المقارنة بعيد شوية لإني اخترت مجال بعيد عن التمثيل، ابتعدت عن التمثيل عشان لا أدخل في مجال المقارنة لأنه هو الأحسن والأصل، حتى لو كنت ممثل عظيم لو حصلت المقارنة هيكون هو الكسبان ويبقى انا فشلت كممثل".

يُذكر أن ياسين أخرج عددًا من الأفلام والمسلسلات، أبرزها: "المكالمة القاتلة"، "هارب إلى السجن"، "جريمة إلا ربع"، "الرجل الشرس"، "احتيال"، "حلقة الرعب"، "عيون تائهة"، "دوائر الشك"، "ناس من زمن فات".