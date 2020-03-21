اعتذار ورجاء في رسالة أصالة لجمهورها على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة أصالة رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، تعتذر فيها وتطلب منهم الالتزام بمنازلهم.

وكتبت "اعتذر على تأخيري برسالتي هذه.. أرجوكم التزموا بمنازلكم، منّ أجل أحبّتكم وأهلكم، التزموا بيوتكم، أيّاماً سيكون لنا فيها ذكريات طيّبة مع أولادنا، وستمضي وسنكون بحال أفضل بإذن الله".

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن حرصوا على المشاركة في مبادرة خليك في البيت، وطلبوا من الجمهور البقاء بالمنزل قدر الإمكان، للوقاية من فيروس كورونا.