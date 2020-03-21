بينهم شريهان والعدل.. هكذا احتفل نجوم الفن بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الشخصية على "السوشيال ميديا"، مع الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق اليوم السبت 21 مارس.

نرصد لكم أبرز التعليقات لنجوم الفن في عيد الأم بالتقرير التالي..

شريهان

احتفلت الفنانة الكبيرة شريهان، بعيد الأم على طريقتها الخاصة، ونشرت آية قرآنية عبر حسابها على تويتر"، وعلقت: "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا".

مدحت العدل

كتب الكاتب الكبير والسيناريست مدحت العدل، قصيدة رثاء لوالدته الراحلة عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "أنا كنت بأفرح عشانك.. وكنت بأحزن عشانك.. أرمي همومي في أمانك.. تتغير الألوان.. إزاي حياتي اللي جاية.. حرمان وجرح وآسية.. الدنيا ما بقتش هيّ.. ولا الزمان والمكان"، إلى أُمي في عيدها، كتبتها بعد وفاتها، وعمري ١٨ عاماً الله يرحمها.. كل حزن بعد حزنها منقوص".

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محمد عبدالرحمن

وكتب الفنان محمد عبدالرحمن، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "صباح الخير يا مولاتي، يا ماما، يا أمه، يا أماتي، أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي يا أمي، ربنا يحفظ أهلنا إحنا وكل الناس يا رب ويزيح عنا الغمة يا رب كل سنة وكل الأمهات بخير".

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير، صورة مع ابنتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "إنتي أحسن حاجة فيا، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبداً، أنا فخورة إنك بنتي.. كل سنة وكل أم طيبة وحنينة، ربنا يبارك في عمركم ويخليكم لأولادكم ويفرح قلبكم بيهم، وتشوفوهم في أحسن حال وصحة، كل أم وكل ست ربت وكبرت، أنتوا أبطال، بحبكم".

كريم محمود عبدالعزيز

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة لوالدته مع والده الراحل، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "ماما يا أمّه يا أمّاتي.. سلاماتي إحتراماتي قبلاتي.. كل سنة وحضرتك طيبة.. وربنا يخليكي لينا".