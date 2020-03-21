هكذا هنأت إليسا جمهورها بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة إليسا، على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر "السوشيال ميديا"، الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق اليوم 21 مارس.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "يا رب من كان له أم متوفية فارحمها ومن كان له أم مريضة فاشفها ومن كان له أم بعافيتها فاحفظها".

يُذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا، انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية "ذكريات"، من كلمات وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذي تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه في الوقت الحالي، ومن المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية و10 أغانٍ مصرية.