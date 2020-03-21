من المطبخ.. مجدي كامل يدعم حملة خليك في البيت

حرص الفنان مجدي كامل، على مشاركة جمهورة مقطع فيديو قصير أثناء مساعدته لزوجته الفنانة مها أحمد في أعمال المنزل خلال فترة العزل المنزلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق مجدي على الفيديو قائلًا: "خليك في البيت، احمينفسك واسرتك، احمي بلدك، يارب عفوك ورضاك، الحمد لله.. يارب احمي مصر وجميع الدول العربيه والعرب جميعًا في جميع بلاد العالم، احمي الانسانيه".
الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان مجدي كامل مسرحية "الملك لير" مع النجم الكبير يحيى الفخراني، ويشاركهم البطولة كل من رانيا فريد شوقي، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبدالغفور، احمد عزمي، أيمن الشيوي، نضال الشافعي، ناصر سيف، هبة مجدي، حمادة شوشة، الموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني، تصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى.
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