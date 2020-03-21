في عيد الأم.. حسام داغر يوجه كلمات مؤثرة لوالدته الراحلة

وجه الفنان حسام داغر، كلمات مؤثرة لوالدته الراحلة بمناسبة عيد الأم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق حسام على الصورة قائلة: "آخر صورة ليا معاكي يا ماما وأنتي تعبانة وجيتي حضرتي معايا آخر تكريم والمداخلة التليفونية اللي عملتيها مفاجأة ليا وأنا في برنامج مع نشوي مصطفى". ماما وأنتي تعبانة وجيتي حضرتي معايا آخر تكريم والمداخلة التليفونية اللي عملتيها مفاجأة ليا وأنا في برنامج مع نشوي مصطفى". وتابع : "يااه قد إيه صوتك وحشني والدنيا بقت صعبة قوي من بعدك ومحدش بقه عارف فيه إيه ربنا رحمك ويرحمنا جميعا إن شاء الله برحمته ونلتقي علي خير". صوتك وحشني والدنيا بقت صعبة قوي من بعدك ومحدش بقه عارف فيه إيه ربنا رحمك ويرحمنا جميعا إن شاء الله برحمته ونلتقي علي خير".

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