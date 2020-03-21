توني ماهر يواصل تصوير ونسني ليلحق بالسباق الرمضاني

يواصل الفنان توني ماهر تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "ونسني"، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020.
وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي،يشارك في بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب، ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، منهم : " اسلام إبراهيم، محمود الليثي، احمد سلطان، نانسى صلاحو إخراج رامي رزق الله.
كما يتضمن المسلسل مشاركة أكثر من ضيف شرف خلال أحداث المسلسل الذي يقوم بكتابته ورشة كتابة بقيادة تامر فرج، وتدور احداث المسلسل في إطار كوميدي.
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