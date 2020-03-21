في عيد الأم.. دوللي شاهين تعيد طرح أغنية "يا حبيبتي يا امي"

اعادة الفنانة دوللي شاهين طرح اغنية "يا حبيبتي يا أمي" بمناسبة عيد الأم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وعلقت دوللي على المنشور قائلة : "كل سنة وكل امهاتنا بخير..

ربنا يخليكي ليا ياحبيبتي يا أمي".

يشار إلى أن "يا حبيبتي يا امي" كلمات السيد علي، ألحان علاء الراوي، توزيع عمر إسماعيل، وتم تصوير الأغنية

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في القاهرة.

الجدير بالذكر أن تواصل دوللي شاهين تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد "عيد جواز"، والذي من المقرر طرحه بجميع دور العرض.

الفيلم بطولة دوللي شاهين، إيهاب فهمي، عمر خورشيد، حسام فارس، ندى بهجت، محمد سليمان، اميرة نايف، انتاج أيمن زكي وإخراج احمد عبد الظاهر