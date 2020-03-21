غدًا.. حلقة خاصة عن ليلة الإسراء والمعراج في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، غدًا في أمسية دينية خاصة الشيخ محمد أبو بكر، عبر برنامج "واحد من الناس"، على فضائية "النهار"، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصفمساءً.
الحرام للمسجد الأقصي.
ومن المقرر أن يتحدث الشيخ محمد أبو بكر عن ليلة الإسراء والمعراج، والرسائل الربانية في رحلة سيد البشرية من المسجد
كما يتناول فضل تلك الأيام المباركة، وأهمية الاستغفار والتوبة والدعاء خاصة في وقت الشدة والابتلاء، وكيفية الاستعداد لشهر رمضان.
كما يلتقي عمرو الليثى المنشد الديني الشيخ محمد السوهاجي الذي يقدم تواشيح في مدح الرسول (ص).
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