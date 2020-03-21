تستضيف الإعلامية نور يوسف الفنان والمنتج عمرو القاضي، مساء اليوم ببرنامج ميجا ستار على شاشة قناة المحور. ويكشف عمرو القاضي عن خوضه لتجربة الإنتاج بفيلم صندوق الدنيا الذي يعرض Advertisements حاليا بالسينمات وما سر ابتعاده عن التمثيل في الفترة الأخيرة. حاليا بالسينمات وما سر ابتعاده عن التمثيل في الفترة الأخيرة. كما يتطرق اللقاء للخديث عن راية في صناعة السينما والدرما والمطلوب الفترة المقبلة لحل أزمات صناعة السينما والدراما وكيف يري الأعمال التي يتم إنتاجها حاليا. الفترة المقبلة لحل أزمات صناعة السينما والدراما وكيف يري الأعمال التي يتم إنتاجها حاليا. الجدير بالذكر، أن برنامج "ميجا ستار"، يذاع السبت من كل أسبوع فى العاشرة والنصف مساءً، على شاشة قناة المحور من تقديم الإعلامية نور يوسف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عمرو القاضي يكشف عن خوضه تجربة الإنتاج بفيلم صندوق الدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.