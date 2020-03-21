دانيال كريغ يحرم اولاده من ثروته الضخمة.. احزر كم معه؟

ميرنا وليد - بيروت - صدم النجم العالمي ​دانيال كريغ​ متابعيه بأنه لن يعطي ثروته التي تقدّر بنحو 125 مليون دولار لأبنائه عندما يتوفى.

وجاء في تصاريح صحفية قوله: "أعتقد أن الميراث أمر بغيض. أفضّل أن اتخلص من الأموال أو اتبرع بها قبل أن اموت".

يبدو ان الممثل دانيال كريغ يعيش ازمة نفسية بعدما توقف تصوير فيلمه الجديد حيث تكبدت ستوديوهات تصوير

الفيلم خسائر كبيرة من المبالغ الضخمة وصلت الى 50 مليون دولار بسبب تأجيل فيلم الاكشن No Time to Die، من شهر نيسان المقبل الى شهر تشرين الثاني بسبب تفشي فيروس ​كورونا​ في العالم.

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