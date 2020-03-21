ريهام حجاج تستعين بزوجها في مواجهة "كورونا"! بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​ريهام حجاج​ عن طريقتها في مواجهة فيروس ​كورونا​، خلال وجودها في المنزلن في فترة الحجر الصحي، الذي يلتزم به معظم الناس في العالم.

ونشرت حجاج عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وهما نائمين على الأريكة، وعلقت: "بيتك كنبتك جوزك تلفزيونك"، في إشارة منها أنهما لا يتركان منزلهما، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن حجاج تخوض الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، مع الممثلين المصريين ​محمود حميدة​ و​خالد النبوي​ و​نسرين أمين​

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