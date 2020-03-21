سيرين عبد النور تدعو لتوحيد الصلاة على هذه النية

ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ متابعيها الى توحيد الصلاة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم وكتبت عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة:" تعو نوحد صلاتنا ونضوي شمعة على نية حمايتنا جميعا صلوا".

من جهة اخرى علقت سيرين على الحالة التي تمر بها اثناء التزامها الحجر المنزلي وتوقف تصوير مسلسلها الرمضاني "دانتيل" ساخرة :بعتقد بس تخلص حملة خليك بالبيت رح تطلع حملة نزل وزنك. مشيرة الى انها تفرط في تناول الطعام وزيادة وزنها بسبب البقاء في البيت

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