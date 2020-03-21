خاص الفن- بلال سرور يقع في حيرة بسبب نانسي عجرم وما مصير تعاونهما؟

ميرنا وليد - بيروت - فوجئ الملحن ​بلال سرور​ بطرح ​نانسي عجرم​ لأغنيتها الأخيرة "قلبي يا قلبي" وتأجيل أغنيته التي تعتبر اول تعاون يجمعه بنانسي عجرم "هيت" بالرغم من أنه كان من المفترض ان يتم طرح الأغنية في فبراير الماضي ،لكن نانسي لم تحسم حتى الآن إن كانت ستطرح أغنيتها الأولى مع بلال سرور كأغنية منفردة أم ستقوم بطرحها في البومها المقبل.

تعاون نانسي مع بلال سرور يأتي بعد النجاحات التي حققها مؤخرا مع كبار نجوم فقدم لسميرة سعيد محصلش حاجة وهوا هو ويا لطيف وتعاون مع عمرو دياب في البومه الأخير