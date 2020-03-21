ميرنا وليد - بيروت - بعد إتهامها بالإستهانة والإستهتار بفيروس ​كورونا​، وجّهت الممثل زينة إعتذارها لمتابعيها، مؤكدة أنها لم تكن مستهينة أو مستهترة بخطر الفيروس.

ونشرت زينة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو تعتذر فيه عن حديثها حول الفيروس، موضحة أنها كانت خائفة إلى درجة الرعب، على نفسها وأمها وإبنيها، لكن أصحابها نصحوها بأن لا تنقل خوفها للناس خصوصا انها نجمة معروفة.

ودعت زينة متابعيها للبقاء في بيوتهم، إلى أن يتخطى العالم كله هذه المحنة الصعبة، وليس فقط مصر والعالم العربي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إتهامها بالإستهانة بخطر "كورونا".. زينة توضّح موقفها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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