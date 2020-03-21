ميرنا وليد - بيروت - حتفلت الفنانة اللبنانية ​اليسا​ بعيد الام على طريقتها الخاصة، اذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ضم مجموعة من اللقطات التي تجمعها بوالدتها والتي ظهرا فيها من حفلاتها التي حرصت والدتها على حضورها لدعم ابنتها.

وعلقت اليسا بالقول: يا رب يخليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبة.

وعادت وكتبت اليسا دعاء لكل ام قالت فيه: يا رب من كان له ام متوفية فارحمها ومن كان له ام مريضة فاشفها ومن كان له ام بعافيتها فاحفظها.

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعايد والدتها : يا ست الحبايب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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