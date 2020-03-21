ديفيد بيكهام وليندسي لوهان وايدي ميرفي وغيرهم لن تتوقعوا انهم دفعوا المال مقابل الجنس أو مارسوا الدعارة!

ميرنا وليد - بيروت - كثر هم النجوم الذين ظنوا ان بشهرتهم يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، او ان خطأهم لا يمكن ان يلومهم عليه الجمهور، خصوصاً اذا كانوا يتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة. عدد كبير منهم مارس الدعارة لكي يصل الى ما هو عليه، وعدد آخر دفع المال مقابل ممارسة الجنس مع الجنس الآخر. فمن هم؟



​تشارلي شين​

إعترف تشارلي شين بأنه دفع أكثر من 27 الف دولار مقابل فتيات تحت الطلب وأكد أنه قد فقد عذريته مع بائعة هوى عندما كان في الخامسة عشرة من عمره مستخدماً بطاقة الائتمان الخاصة بوالده.



​هيو غرانت​

عام 1995 ألقت الشرطة القبض على النجم البريطاني هيو غرانت وهو لا يرتدي سوى سرواله الداخلي، بعدما عثرت عليه يمارس الجنس الفموي مع إحدى بائعات الهوى الشهيرات وتدعى ديفاين براون في الفترة التي كان فيها مرتبطًا بالممثلة الجميلة إليزابيث هيرلي.



​إيدي ميرفي​

ألقت الشرطة القبض على إيدي ميرفي مع بائعة هوى متحولة الجنس في سيارته، حين كان الأخير متزوجاً، وكان رده على أفراد الشرطة بأنه كان يقود سيارته وعثر عليها في الطريق وأراد مساعدتها فقط.



​تايغر وود​

رغم أنه كان متزوجاً، لكن تايغر وود يداوم على ممارسة الجنس مع بائعات الهوى، ففي عام 2009 مثلاً دفع مكافأة فوزه في بطولة الغولف والتي قدرت بـ 60 ألف دولار مقابل الحصول على أربع بائعات هوى.



​تشانغ تسي يي​

في العام 2012، اتهمت الوسيلة الإعلامية الأميركية التي تتخذ من الصين مقراً لها China Free Press مدير اعمال الممثلة الشهيرة بالحصول على 100 مليون دولار من عدة مسؤولين رفيعي المستوى على مدار عشر سنوات، مقابل ممارسة الجنس مع النجمة الصينية.

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​واين روني​

لم يخفِ لاعب كرة القدم الإنكليزية، واين روني على الصحافة أنه اعتاد ممارسة الجنس مع بائعات الهوى منذ أن بلغ الثامنة عشرة من عمره، وخان زوجته كولين روني عندما كانت حاملاً منه، مع بائعة هوى تدعى جينيفر طومسون.



​لامار أودوم​

ألقت الشرطة القبض عليه في العام 1997 عندما حاول إستمالة فتاة ظن أنها بائعة هوى، إذ أن أودوم إقترب من فتاة كانت متواجدة في لاس فيغاس وحاول دفع المال لها مقابل أن تمارس معه الجنس، لكنها في الواقع كانت شرطية متخفية ألقت القبض عليه واضطر حينها لدفع غرامة بسيطة.



​ليندسي لوهان​

أشارت التقارير الى أن والد ليندسي لوهان، مايكل صرح لمجلة ستار بأن ابنته كانت تعمل مرافقة عالية المستوى واتهم زوجته السابقة ووالدة ابنته، دينا، بأنها كانت تجلب لليندسي الرجال الذين يدفعون المال مقابل مواعدتها.



​ديفيد بيكهام​

في عام 2010 نشرت تقارير صحفية موضوعا يطرح خيانة ديفييد بيكهام لزوجته، بعد تصريحات لبائعة هوى تدعى إيرما نيكي قالت فيها انه مارس الجنس معها عام 2007.

وحاول لاعب كرة القدم المعتزل إنكار الواقعة، وقام برفع دعوى قضائية ضد المجلة، محاولاً بشتى الطرق نفي ما روّجته عن تلك العلاقة المزعومة، لكنه خسر الدعوى.