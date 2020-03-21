خاص الفن-بعد 4 سنوات على رحيلها.. هذا ما قاله راغب علامة لوالدته في عيد الأم

ميرنا وليد - بيروت - مضى على رحيل والدة السوبر ستار اللبناني ​راغب علامة​ 4 سنوات وشهر واحد ، واليوم في عيد الأم يستذكر علامة والدته ويقول في حديث خاص مع موقع الخليج 365: "مضى 4 سنوات وشهر، اليوم هي بدنيا أجمل ، ذهبت إلى عالم يشبهها، طاهر ونظيف كما كانت تحلم دائما، كانت مؤمنة ان الحياة لها نهاية والانسان ينتقل الى حياة أبدية. أنا أعلم أين تعيش أمي حاليا هي لا يليق بها إلا الجنة. كنت دائما أغني لها" بتذكر يا أمي لما كنت صغير" ، وبكل جلسة اغنيها لها.

ويتابع : "أهديها هذه الاغنية لاني اعرف وأرى شكلها حين كنت أغنيها لها، هذه الامرأة الطاهرة ، كل يوم اتذكرها وكل يوم أصلي لها. رحم الله كل أم رحلت إلى دنيا الآخرة وهي تصلي لنا وتحمينا من حيث هي.

أعايدها كما أعايدها دائما ، كل عيد وانت بخير يا أمي".

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