أنغام تظهر لأول مرة بعد خبر انفصالها عن أحمد إبراهيم

ميرنا وليد - بيروت - قبل ايام انتشرت اخبار تفيد ان الفنانة المصرية انغام انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي ​أحمد إبراهيم​ الامر الذي أكده هو قبل ان تنتشر اخبار تفيد انهما تصالحا دون تأكيد الموضوع.

ومن وقتها لم تعلق ​أنغام​ على الامر وكان ظهورها الاول منذ انتشار تلك الاخبار ليلة أمس بعد ان نشرت فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لتعلن قبولها تحدي الخير الذي تبرعت من خلاله بمساعدات لـ 80 عائلة مصرية متضررة من فيروس كورونا وأعلنت تحديها ليسرا وإلهام شاهين وغادة عبد الرازق

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