كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 12:54 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” بعيد الأم حي ثنشرت عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو ظهرت فيه هي ووالدتها في بعض اللقطات التي التقطت لهما خلال حفلات إليسا التي كانت تحرص والدتها على حضورها لدعم إبنتها .
وكتبت إليسا في تعليقها على مقطع الفيديو : ” يارب يخليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة ” .
ثم نشرت تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” لهذه المناسبة قالت فيها : ” يا رب من كان له أم متوفية فأرحمها .. ومن كان له أم مريضة فإشفها .. ومن كان له أم بعافيتها فاحفظها ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الأم .. إليسا تعايد والدتها بمقطع فيديو يجمعهما وتعلق : ” يا ست الحبايب يا حبيبة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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