شاهد .. بكاء إمام الحرم النبوي خلال صلاة الجمعة بسب خلو المسجد من المصلين

كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 12:54 مساءً - دخل إمام المسجد النبوي الشريف الشيخ ” أحمد بن حميد ” أثناء إمامته لصلاة الجمعة يوم أمس في نوبة من البكاء بسبب خلو المسجد من المصلين وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وظهر الشيخ أحمد بن حميد في مقطع الفيديو وهو يؤم عدد محدود من المصلين ولم يتمالك نفسه بالبكاء مع الدعوة إلى الصلاة حتى تمكن من بدايتها وظل متأثرا .

يذكر أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي كانت قد قررت يوم الخميس الماضي تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك ضمن التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .

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كما أجازت هيئة كبار العلماء إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان مستثنية من ذلك الحرمين الشريفين .