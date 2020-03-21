شاهد.. مايا دياب ترقص العلاوي الجزائري مع بلال العربي

كتب امير فتحي في السبت 21 مارس 2020 12:54 مساءً - نشر الاعلامي بلال العربي مقطع فيديو عبر تطبيق الـ “تيك توك” جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب من كواليس حلقة “B my guest”.
وظهرت مايا دياب، في الفيديو، وهي ترقص العلاوي الجزائرية مع بلال العربي على انغام موسيقى الراي الجزائرية.
يذكر ان العلاوي رقصة شعبية جزائرية وتؤدى في الأعراس والمناسبات ومواسم جني المحاصيل الزراعية وترجع تسميتها إلى إلى قبيلة بني يعلا.
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