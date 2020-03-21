بولندا للمحجورين صحياً: إما أن تزورك الشرطة أو تحمل هذا التطبيق

متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت بولندا، أمس، تطبيقاً للهواتف الذكية يسمح للأشخاص الخاضعين لحجر صحي إلزامي، مدته 14 يوماً، مرتبط بفيروس كورونا المستجد، بإرسال صور شخصية لإخطار السلطات بأنهم يقبعون في المنزل.

وصرَّح الناطق باسم الوزارة الرقمية كارول مانيز، بأن الأشخاص في الحجر الصحي لديهم خيار: إما أن تلقى زيارات غير متوقعة من الشرطة، أو تحمل هذا التطبيق.

وقال: إن تطبيق «هوم كوارنتين» مخصص للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي ومدته 14 يوماً بعد عودتهم من خارج البلاد.

ويستخدم التطبيق لتحديد الموقع الجغرافي، خاصية التعرف على الوجه، ما يسمح للمستخدمين المعزولين بتحديد مكانهم للسلطات للتأكد من أنهم يقيمون بالفعل في المنزل كما هو مطلوب.

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ويسجل المستخدمون أولاً، صورة ذاتية من خلال التطبيق الذي يطلب خلال أوقات مختلفة المزيد من الصور الشخصية على مدار اليوم.

وينبه التطبيق الشرطة إذا فشل المستخدمون في الرد في غضون 20 دقيقة.

وقالت الشرطة: إنها فرضت غرامة قدرها 500 زلوتي (111 يورو) على الشخص الذي يخالف قواعد الحجر الإلزامي، مضيفة أن العقوبات قد تصل إلى 5 آلاف زلوتي.

وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، أدخلت بولندا مجموعة من الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بما فيها إغلاق المدارس حتى عيد الفصح، وإغلاق الحدود أمام الأجانب، كما طلبت من السكان، العمل من منازلهم.