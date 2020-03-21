ظهور أنغام الأول بعد الانفصال يزيد الغموض

متابعة بتجــــــــــرد: حرصت النجمة أنغام على الاختفاء عن الـ”سوشيال ميديا” والإعلام طوال الفترة الماضية وتحديدًا بعد انتشار أخبار انفصالها عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

ولكن أنغام قررت التراجع عن هذا الإختفاء، ونشرت مقطع فيديو لها، عبر حسابها على “إنستغرام”، كشفت من خلاله عن قبولها المشاركة في تحدي الخير لتحمل مصاريف 80 أسرة من متضرري إجراءات البقاء في المنزل لمحاربة فيروس كورونا، وهوالتحدي الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم في مصر.

وقالت أنغام بالفيديو: “وافقت على قبول تحدي أمير طعيمة وأتحدى الآن يسرا وغادة عبد الرازق وإلهام شاهين وهاني فرحات”.

الغريب أن أنغام كانت حريصة على اخفاء يدها في محاولة منها لعدم إظهار إذا كانت ترتدي الدبلة أم لا ، لتزيد الغموض حول علاقتها بالموزع الموسيقي أحمد إبراهيم والذي اعتذر لها منذ فترة من خلال حسابه على “فيسبوك”.