هند البحرينية تروي لمايا دياب تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

استضافت الفنانة مايا دياب في برنامجها يوم 20 مارس/أذار الفنانة هند البحرينية ببث مباشر عبر حسابها على “انستغرام” ضمن برنامج “Side Talks with Maya” للحديث عن كل ما يتعلق باصابتها بفايروس “كورونا”.

هند الموجودة في الحجر الصحي باحدى مستشفيات البحرين قالت لـ مايا أنها “استغربت عندما اكتشفت اصابتها بـ الكورونا، كونها لم تشعر بأي من عوارضها، وكانت في رحلة من باريس إلى البحرين ولدى خروجها من الطائرة شعرت بأن حرارتها مرتفعة، لكنها ظنت أن يكون الموضوع جراء تعب السفر لا أكثر”.

وتابعت “خضعت لاجراء الفحص في المطار وظهرت النتيجة ايجابية وأخبروني أن العوارض التي أعاني منها لا أثر لها وتمرّ مرور الكرام، وهي تكون صعبة على من هم بعمر الستين عاماً وما فوق”.

ولفتت هند إلى أنها “مجبورة أن أبقى في الحجر الصحي ونسبة الشفاء بحالتي أسرع من غيرها، كونه لا أعراض والمفروض بعد مضي 5 أيام أن أخضع لفحص جديد، وفي حال كانت النتيجة سلبية يمكنني العودة إلى المنزل وأحجر نفسي 14 يومًا في المنزل، أما في حال كانت ايجابية يقومون بأخذ عينة أخرى بعد 48 ساعة لتنتهي حالتي وتعود إلى حالتها الطبيعية”.

وتوجهت هند برسالة إلى الناس قائلة “لا داع للخوف ويعزلوننا كي لا ننقل المرض لمن هم في عمر أكبر ولمن نحبهم”. وتابعت “الارشادات هي فقط لحماية الناس التي ممكن أن يضرها الفيروس، ونحن أقوى من كورونا ولنعمل على تخفيف خروجنا من المنزل”. وأضافت: “خليك بالبيت لأنها الطريقة الوحيدة لقتل الكورونا”.

وشكرت هند جهود البحرين وقيامها بكل اجراءات الوقاية اللازمة لحماية شعبها، وقامت باخضاع كل من أتى من دول أوروبية إلى التوقيع على تعهد بضروة حجر نفسه وعدم التعاطي مع أي أحد من أقربائه، واخضاعه فيما بعد لفحص الكورونا والتأكد من النتيجة ان كانت ايجابية أم سلبية”.

وشدّدت هند على أن “الناس بحاجة إلى ايجابية في هذه الأيام، وهي سعيدة انه بامكاني أن أوصل هذا الشعور الى كل من يعرفني”.

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ورداً على سؤال من مايا لـ هند عن كيفية قضائها لوقتها في الحجر الصحي ضحكت هند وقالت” “أتناول الطعام والبزر واستخدم الهاتف طبعاً، وقررت أن أبدأ غدا ممارسة الرياضة في الغرفة من خلال تمارين المعدة وتمارين أخرى تساهم في رفع مناعة الجسم”.

ولفتت هند إلى أن “المصابين بـ كورونا لا مشكلة في أن يمضيان وقتهم معا، إلا انها تفضل أن تكون لوحدها ولا تختلط مع أي أحد من المرضى”.

وأكدت هند أن “الحب هو العلاج الوحيد من كل شيء في الحياة ومن دون الحب لا يمكن أن نتخطى أي عقبة”.

هذا وكشفت هند أنها منذ 7 سنوات أصيبت بانفلونزا الخنازير “H1N1” وكانت أصعب بكثير من “كورونا”.

بالجزء الثاني من البث المباشر استضافت مايا الدكتورة ندى سويدان التي تحدثت من الناحية الطبية والعلمية عن سبل مواجهة فيروس كورونا ونصحت الناس الموجودة في منازلها ببعض الأمور الأساسية ولاسيما للسيدات.

وختمت هند اللقاء بدعوة الجميع بالبقاء في المنزل وأن يبقى كل شخص ايجابي ويتبع كل سبل الحماية.