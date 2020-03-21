زياد حمزة يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أهل الفن

وجه مدير عام القطاعين الموسيقي والإذاعي في مجموعة MBC زياد حمزه مناشدة شديدة اللهجة إلى أهل الفن، بعنوان “أين أنتم يا أهل الفن والموسيقى والغناء” دعاهم فيها إلى تقديم أغنيات محملة بالتفاؤل. وأتت المناشدة كما يلي:

أين أنتم يا أهل الفن والموسيقى والغناء؟؟

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أناشدكم.. وأنتم أصحاب رسالة إنسانية.. والإنسانية اليوم بأحوَج ما تكون إلى الأمل. سئمنا تذمّر بعض المشاهير، وأتعبتنا رسائلهم المليئة بالتشاؤم والسلبية. إنها مرحلة صعبة على البشرية جمعاء وسنجتازها بإذن الله، لكن أرواحنا وأنفسنا تتوق اليوم إلى جرعات مضاعفة من الأمل والتفاؤل بقدر حاجة أجسادنا إلى المناعة والقوة.

أناشدكم تقديم أغنيات مُحمّلة بالتفاؤل ومُحفِّزة للطاقة الإيجابية وباعثة على حب الحياة.. فلطالما كانت الموسيقى دواء الروح والغناء مبعث الأمل والفرح والحلم. أناشدكم فهل من مجيب؟

الجدير ذكره أن زياد حمزه هو أيضاً عضواً في اللجنة الفنية لهيئة الترفيه في السعودية، وعضواً في المجلس الاستشاري لحماية الملكية الفكرية والأدبية للصوتيات، التابع للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية.