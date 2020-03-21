المشاهير في زمن الكورونا.. حجر منزلي بممارسات مختلفة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يعيش أغلب الناس حاليا في الحجر المنزلي لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يثير المخاوف بسبب تزايد أعداد الإصابات والوفيات حول العالم، فالحجر وفق دعوات منظمة الصحة العالمية خطوة أساسية لتخفيف نقل العدوى وعدم الاختلاط بالآخرين.

المشاهير ونجوم الفن بدورهم حالهم كحال غيرهم بسبب توقف الأنشطة الفنية وعدم استكمال تصوير المسلسلات وتأجيلها حتى إشعار آخر، لذا فقد ظهروا من داخل منازلهم يقضون الحجر بممارسات مختلفة، إن كان بالتمارين الرياضية أو قراءة الكتب أو متابعة الأفلام، أو متابعة تطورات المرض وتوجيه التوعية والنصائح لمتابعيهم عبر مواقع التواصل وما شابه.

وحرص العديد من المشاهير على مشاركة الجمهور بالممارسات التي يقضونها داخل الحجر المنزلي، رافعين شعار #خليك_بالبيت؛ إذ نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو طريفا برفقة صديقتها وهما تعبران على مدى الملل الذي تعيشانه.

كما استغلت الفنانة سيرين عبد النور وقتها بتحضير المناقيش، ووثقت وجودها داخل المطبخ بمقطع فيديو وقدمت لمحبيها كيفية تحضيرها.

وواجه الفنان اللبناني راغب علامة فيروس كورونا بممارسة الرياضة ورفع الأثقال في الهواء الطلق بشرفة منزله بمساعدة ابنه؛ إذ نشر فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، يظهر خلاله وهو مستلق ويحمل "دمبلز" ثقلها 30 كيلوغراما بمساعدة ابنه خالد.

وعلق المطرب الشهير على الفيديو: "تمرين ما بعد ركوب الدراجات، أهوى الرياضة في الهواء الطلق، وما في أحلى لما تشوف ابنك رجل وعم يدرّبك".

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وحرصت الإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية كارلا حداد أيضا على الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية داخل منزلها، وشاركت الجمهور بمقطع فيديو وسط تفاعلهم بالعديد من التعليقات.

وظهرت الفنانة ناهد السباعي وهي تستعرض رشاقتها أثناء ممارسة بعض تمارين اليوجا، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

كما نشر الإعلامي اللبناني علي جابر مدير مجموعة قنوات MBC وهو يعمل داخل منزله بالإضافة لممارسته التمارين الرياضية لكسر الروتين.

وفضل النجم المصري أحمد الفيشاوي قضاء وقته في عزف البيانو، كما وجه رسالة إلى الجمهور بطريقة ساخرة قال فيها:" محدش يحط إيده على وشه" بينما هو يضع يديه الاثنتين على وجهه.

ولم يقتصر الأمر على النجوم والمشاهير العرب، فقد حرص الكثير من النجوم الأجانب على مشاركة الجمهور بالممارسات التي يقومون بها لتقضية أوقاتهم داخل الحجر المنزلي.