هل قامت سارة الودعاني بعمل سحر لزوجها عن طريق خاطفة الدمام؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالبت مدونة الجمال والموضة السعودية سارة الودعاني من الصحافي أبو طلال الحمراني التوضيح للجمهور عن نجمة السناب شات التي تحدث عنها وقال إنها تعاملت مع مريم "خاطفة الدمام" لعمل سحر لزوجها.

وأضافت الودعاني:" ابو طلال ياليت توضح للمتابعين انه مو انا جاني منشن كثير"، ليرد عليها: "لا محشومة اختي سارة إنتي مالك أي علاقة بالموضوع".

وكانت تغريدة الحمراني عن تعامل عدد من المثقفين والمشاهير مع خاطفة الدمام "مريم" من أجل القيام بأعمال سحر، قد سببت حالة من الجدل بين السعوديين.

وتحدث الحمراني عن مشهورة سناب شات كانت قد تعاملت مع مريم "خاطفة الدمام" من أجل عمل سحر لزوجها ليكون تحت إرادتها بكل شيء، وتم العثور على صورة لزوج هذه المشهور في منزل مريم، وذلك من كثرة ثقتها بها على حد قول الصحافي.

وعلق: "مريم تملك زبائن مثقفين ومشاهير ومن بينهم مشهوره بالسناب عثر على صورة زوجها لدى "مريم" حيث سبق أن طلبت منها أن تقوم بعمل "ربط" له ليسهل التحكم به!! للأمانه ضيعت بإسمها رغم أنه ذكر لي، لو اتذكر كان لمحت راح أرجع أسأل!!".

وطالب الجمهور بتحديد هوية "مشهورة سناب شات" فقال الحمراني:": "الوكاد مشهورة السناب من أهل الشرقية حيث أكد "منصور" بأنها على تواصل دائم مع"مريم" وزياراتها متكرره".

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وأضاف: " سويت إتصالاتي للتأكد من إسم المشهورة مع أني لا أتابعها أبدا لكن بعد البحث طلعت معروفة جدا، وأعتذر ما راح أذكر إسمها لكن أكيد بعد ما يتم التحقيق معها الإسبوع القادم ستقوم بمهاجمتي "يقولون لسانها طويل" يارب سترك، تذكرت معلومة المشهورة نست صورة زوجها عند "مريم" لأنها واثقه فيها وكذلك السحر تستخدمه لجذب الناس وتحصينها "استغفر الله" من العين، أغبى شي أسمعه في حياتي!! توبي ياملعونه".

ويبدو أن فضول الجمهور جعله يبدأ بالتخمين ومحاولة معرفة هوية هذه المشهورة، ليشير عدد من المتابعين أن سارة الودعاني والتي كانت قد تزوجت قبل ما يقارب العام تقريبًا هي قد تكون المقصودة، فطالبت المتهمة من الصحافي التوضيح.

يُشار إلى أن قضية خاطفة الدمام "مريم" كانت قد شغلت الشارع السعودي مؤخرًا بعد ثبوت خطفها عدد من الأطفال وتربيتهم على أنهم أبنائها بالإضافة لشهرتها في السحر.